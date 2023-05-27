Самым дорогим направлением в России для отдыха в июне стал город в Карелии

Туристка из РФ пожаловалась на очень высокие цены во время отдыха в Сочи в 2023
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Топ-10 самых дорогостоящих направлений для отдыха в России составил отечественный сервис бронирования гостиниц и квартир Tvil.ru, руководствуясь предпочтениями туристов на июнь нынешнего года. Возглавил рейтинг карельский город Сортавала. Жилье на ночь здесь обойдется, в среднем, в 5 151 рубль. На второе место в топ-10 вышел алтайский поселок Чемал. В топ-3 самых дорогих направлений в России в начале лета попал и Светлогорск в Калининградской области. Как и в Сортавале, в данных населенных пунктах за ночь надо выложить свыше 5 тысяч рублей.
А вот на Кубани в Красной Поляне жилье обойдется в 4689 рублей - она на четвертом месте в списке. Первую пятерку замыкает Петербург. В Северной столице ночлег путешественнику обойдется в 4665 рублей. Разумеется, в среднем. Можно найти варианты дешевле и дороже.
Вторая половина топ-10 выглядит следующим образом: полуостров Крым, Зеленоградск и Ольгинка (свыше 4 тысяч), а также Владивосток и Геленджик - 3888 и 3706 рублей соответственно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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