Работник турфирмы назвал вещи, которые следует туристам иметь при себе

В преддверии сезона отпусков сотрудник туристической компании Максим Романов рассказал о том, как правильно подготовиться к отдыху. По его словам, многие люди забывают взять с собой вещи, которые могут оказаться полезными. К примеру, в самый неподходящий момент может понадобиться обычная шариковая ручка, наличие которой может упростить многие вещи, например, заполнение документов.

По мнению эксперта, с собой в путешествие надо взять контейнеры для еды, куда можно положить немного продуктов для перекуса. Особенно это актуально, если в семье есть дети. Не стоит забывать о пляжной сумке, если вы отправляетесь на пляж. В нее можно положить все необходимые принадлежности. Если вы собираетесь лежать на солнце, то следует прихватить с собой солнцезащитный крем. Обязательно надо подготовить аптечку и положить ее надо поближе на случай экстренной ситуации.

Проживание в отеле потребует наличия предметов личной гигиены, таких как зубная щетка, мыло и шампунь, поскольку не в каждой гостинице они есть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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