Работник турфирмы назвал вещи, которые следует туристам иметь при себе

Туристка из РФ пожаловалась на очень высокие цены во время отдыха в Сочи в 2023
В Сочи цены на отдых в этом году снова выросли, о чем рассказывают туристы, которые уже там отдыхают. По словам Марины...Подробнее
В преддверии сезона отпусков сотрудник туристической компании Максим Романов рассказал о том, как правильно подготовиться к отдыху. По его словам, многие люди забывают взять с собой вещи, которые могут оказаться полезными. К примеру, в самый неподходящий момент может понадобиться обычная шариковая ручка, наличие которой может упростить многие вещи, например, заполнение документов.
По мнению эксперта, с собой в путешествие надо взять контейнеры для еды, куда можно положить немного продуктов для перекуса. Особенно это актуально, если в семье есть дети. Не стоит забывать о пляжной сумке, если вы отправляетесь на пляж. В нее можно положить все необходимые принадлежности. Если вы собираетесь лежать на солнце, то следует прихватить с собой солнцезащитный крем. Обязательно надо подготовить аптечку и положить ее надо поближе на случай экстренной ситуации.
Проживание в отеле потребует наличия предметов личной гигиены, таких как зубная щетка, мыло и шампунь, поскольку не в каждой гостинице они есть.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Сочи цены на отдых в этом году снова выросли, о чем рассказывают туристы, которые уже там отдыхают. По словам Марины...Подробнее
Для того чтобы снизить вероятность стычек в 2023 году между российскими и украинскими туристами на курортах, были...Подробнее
Есть продукты, которые увеличивают срок жизни более, чем на 10 лет. Об этом сообщает издание «MF». Врач-диетолог...Подробнее
Мобилизованный уроженец Екатеринбурга Игорь Шахматов погиб во время боевых действий в Украине в ходе специальной...Подробнее
Утро пятницы, 26 мая, в новостной ленте Телеграм-канала SHOT началось со свежих сообщений о диверсиях на железной...Подробнее
Посетителей ТРЦ в Екатеринбурге шокировал зрелищный арт-объект на парковке, который появился в ночь на 27 мая. Речь...Подробнее
В результате атаки дроном-камикадзе автомобиля «Нива», принадлежащего Министерству обороны России, двое военнослужащих...Подробнее
Бойцы ЧВК «Вагнер» после отдыха примут решение о своей дальнейшей деятельности, заявил основатель формирования Евгений...Подробнее
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что пик военных возможностей Вооруженных сил Украины уже...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил тыловые лагеря, в которые начали перебазироваться бойцы после...Подробнее
Комментировать