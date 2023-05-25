«E1.RU»: жуткий Mercedes с трупом на цепях выставили у торгового центра в Екатеринбурге

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Посетителей ТРЦ в Екатеринбурге шокировал зрелищный арт-объект на парковке, который появился в ночь на 27 мая. Речь идет о стареньком разбитом «Мерседесе», который пугает жуткой стилизацией. На авто оставлены кровавые следы, а на капоте установлено скованное цепями чучело трупа.
Шокирующий «Мерседес» подготовили организаторы автоквестов. Известно, что 27 мая с 12:00 до 21:00 на стоянке пройдут состязания автоклубов города CarFest, в которых примет участие ужасный арт-объект. В рамках этих соревнований будут проводиться показы автомобильных проектов, а также электродрифт машин.
Что касается арт-объектов, которые сегодня создаются как известными художниками, так и начинающими авторами, то это является творческим произведением, призванным вызвать у зрителя эмоциональный отклик. Арт-объекты, которые помогают людям расширять свой кругозор, имеют большое значение для развития культуры и искусства. Зачастую они являются символами городов и стран, а также привлекают туристов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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