В Саратовской области у животных обнаружили бешенство, бруцеллез, лейкоз и африканскую чуму

Сегодня, 11:59

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В Саратовской области у животных обнаружили бешенство, бруцеллез, лейкоз и африканскую чуму
Фото из открытых источников

Саратовская область является неблагополучным регионом России по четырем болезням животных. Ветеринарные врачи там с различной периодичностью выявляли бешенство, бруцеллез, лейкоз и африканскую чуму свиней. Это стало известно в ходе брифинга главы областного управления ветеринарии Алексея Балалаева для местных СМИ.

Он проинформировал о том, что очагом африканской чумы стал свинокомплекс в Хвалынском районе. Из-за этого принято решение о забое 8 тысяч голов бескровным методом. Туши свиней будут сожжены.

Тяжелая эпидситуация с бешенством. Случаи болезни выявлялись в 14 населенных пунктах региона. На текущий момент неблагополучными считаются четыре села в Петровском, Озинском, Ровенском и Татищевском районах.

А по бруцеллезу неблагополучными являются шесть сел в трех районах — Краснокутском (3), Ровенском (2) и Самойловском (1).

Лейкоз у коров фиксировали в 35 населенных пунктах области.

Что касается птичьего гриппа, ситуация в Саратовской области является благополучной, передает «fn-volga.ru».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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