Стало известно, сколько теперь стоит слетать в Грузию из России

Недавно было возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией. О том, сколько теперь стоит слетать в эту страну на отдых, с вариантами размещения, рассказала «Российская газета».

Многие будущие отпускники почему-то убеждены, что слетать в Грузию можно за копейки. Но не тут-то было. Дешевых авиабилетов нет. Стоимость перелета в один конец по состоянию на 26 мая стартует от 20,5 тысяч рублей. Предельная цена — 77 тысяч.

Конечно, есть варианты, позволяющие сэкономить. Можно полететь и за 18 тысяч рублей, но с двумя пересадками. При этом в пути придется провести 49 часов.

Размещение в Тбилиси зависит от толщины кошелька. Можно остановиться в хостеле по цене за койку от 15 лари - 450 рублей. В гостиницах традиционно дороже. В отеле три звезды сутки будут стоить 120-150 лари (3600 - 4500 рублей), а пятизвездочный обойдется от 14 500 тысяч рублей.

А уж с питанием в Грузии точно проблем не будет. В среднем пообедать стоит 20-25 лари. Можно радовать себя не только блюдами местной кухни, но также арабской или турецкой кухни.

Цены в магазинах от российских отличаются. За рожок мороженого необходимо выложить 240 рублей, а десяток яиц в местном супермаркете будет стоить не менее 160 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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