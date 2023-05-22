В Крыму летний отдых подешевел на треть

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Цены на летний отдых в Крыму снизились практически на треть по сравнению с предыдущими годами. Отдыхать на полуострове сейчас более чем доступно. Об этом проинформировал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Он акцентировал внимание на том, что Крым стал единственным регионом страны, где фиксируется такое серьезное снижение цен.
«Полуостров - единственный курортный регион, который действительно снизил цены в этом году, причем снизил серьезно. По отношению к прошлым годам это 25-30%. В Крыму сейчас отдыхать очень выгодно», — заверил Волченко на эфире программы «Изолента live».
Министр рассказал, что за сутки проживания в отеле три звезды, куда входит также завтрак, отдыхающим придется платить всего 3,5-4 тысячи рублей. Примерно на тысячу дороже обойдется номер в отеле с четырьмя звездочками.
Двое отдыхающих могут взять на неделю номер в трехзвездочном отеле с полупансионом (с включенными в стоимость завтраками и ужинами) всего за 36 тысяч рублей.
При этом министр предпочел не распространяться на тему, связано ли снижение цен с проседанием спроса из-за планов ВС Украины развивать наступление в направлении Крыма.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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