Военный эксперт Онуфриенко считает, что генштаб РФ совершил ошибку, из-за которой под Белгород зашли диверсанты

Генштаб еще в минувшем году допустил ошибку, которая и привела к заходу диверсионных групп в Белгородскую область. Это мнение военного эксперта Михаила Онуфриенко, которое приводит на своем сайте телеканал «ЦарьГрад» .

Специалист настаивает на том, что не надо было отводить российские войска на границу и выбирать местом дислокации приграничные регионы. Теперь они автоматически превратились в линию фронта, которая растягивается на многие сотни километров. Спокойствия ждать там не приходится, прогнозирует Онуфриенко.

Эксперт говорит, невзирая на то, что удары противника в основном отражаются, рано или поздно он все равно имеет возможность добиться успеха, создав трехкратный или даже десятикратный перевес в личном составе на определенном участке.

«Сегодня он проник на 3-4 км на территорию Белгородской области. Да, это факт. Однако считаю, что описывать это как что-то из ряда вон выходящее не приходится, потому как на сегодня это данность, как и для любого фронта огромной протяженности», — заключил собеседник телеканала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700