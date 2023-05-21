Военный эксперт Онуфриенко считает, что генштаб РФ совершил ошибку, из-за которой под Белгород зашли диверсанты

МК: Военные эксперты РФ прогнозируют наступление ВСУ после сдачи Бахмута
После сдачи Бахмута последует наступление ВСУ. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». Глава ЧВК «Вагнер»...Подробнее
Генштаб еще в минувшем году допустил ошибку, которая и привела к заходу диверсионных групп в Белгородскую область. Это мнение военного эксперта Михаила Онуфриенко, которое приводит на своем сайте телеканал «ЦарьГрад».
Специалист настаивает на том, что не надо было отводить российские войска на границу и выбирать местом дислокации приграничные регионы. Теперь они автоматически превратились в линию фронта, которая растягивается на многие сотни километров. Спокойствия ждать там не приходится, прогнозирует Онуфриенко.
Эксперт говорит, невзирая на то, что удары противника в основном отражаются, рано или поздно он все равно имеет возможность добиться успеха, создав трехкратный или даже десятикратный перевес в личном составе на определенном участке.
«Сегодня он проник на 3-4 км на территорию Белгородской области. Да, это факт. Однако считаю, что описывать это как что-то из ряда вон выходящее не приходится, потому как на сегодня это данность, как и для любого фронта огромной протяженности», — заключил собеседник телеканала.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После сдачи Бахмута последует наступление ВСУ. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». Глава ЧВК «Вагнер»...Подробнее
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о важности поддержки мобилизованных и добровольцев, отправившихся в...Подробнее
О собственной смерти часто или не очень думает каждый человек. Чаще всего мысли о неизбежном посещают тяжелобольных...Подробнее
Поскольку туры на отдых в Турции за последний год подорожали в пределах 20-30 процентов, что немало с учетом того, что...Подробнее
Депутаты Ярославской области высказались по поводу проблем в системе здравоохранения региона. В частности, они назвали...Подробнее
Туристическая отрасль Турции занимает значимое место в экономике страны. Турция, которая остается популярным местом...Подробнее
Сегодня, в субботу, днем произошел пожар недалеко от дома 18 по проспекту Большевиков в Северной столице. Этой...Подробнее
В Северной столице правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве животного 20-летней соседки. Речь идет...Подробнее
В китайском внешнеполитическом ведомстве выпущено заявление, адресованное политическому руководству государств большой...Подробнее
В Таиланде растет число туристов из Китая, но при этом россияне все еще любят отдыхать в этой стране. Как сообщает...Подробнее
Комментировать