Священник из РПЦ Марк Алексеев рассказал о трех важных делах для человека перед смертью

О собственной смерти часто или не очень думает каждый человек. Чаще всего мысли о неизбежном посещают тяжелобольных людей. О том, как правильно подготовиться к уходу из жизни, рассказал настоятель храма иконы Фёдоровской Божьей Матери в Сызрани Марк Алексеев в интервью КТВ-ЛУЧ.

По словам представителя РПЦ, необходимо выполнить как минимум три дела. Первое, примириться с Богом и близкими родственникам. Необходимо простить своих обидчиков, а также попросить прощения у тех, кого намеренно или нечаянно обидел сам. Примирение с Богом происходит через таинство исповеди, покаяния в совершенных грехах.

Второе, необходимо завершить свои земные дела. Если есть долги — раздать их, если есть тайны — открыть их. Если имеются нерешенные вопросы, посвятить в них своих родных и близких.

Третье — приобщение к таинству Святого Причастия и Соборования. Они необходимы для того, чтобы помочь человеку очиститься от забытых грехов.

«Пригласить батюшку нужно и можно в дом к постели лежачего (немощного) человека для того, чтобы он успел покаяться в грехах», — заключил священник.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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