Полковник запаса Кошкин заявил, что российские модели истребителей лучше американских F-16

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В случае принятия решения о передаче Украине американских истребителей F-16, а США и союзники в Европе уже близки к этому, переживать особенно не стоит. Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин уверяет, что российские модели лучше и неоднократно становились победителем дуэлей. Правда, не реальных - тренировочных.
Американские истребители, которые могут быть переданы Киеву, являются устаревшей моделью. Однако саму платформу эксперт называет очень надежной и перспективной в плане модернизации. Преимущество F-16 в том, что вся разведывательная информация о небе и о маршруте полета находится под контролем. От авиатора только требуется настроить систему, а дальше она все сделает за него - работает самостоятельно.
«У нас модели лучше. И в тренировочных дуэлях наши модели всегда выигрывали», - заверил Кошкин в беседе с «Лентой.ру».
Ранее сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и союзники в ближайшие месяцы определятся со сроками передачи Украине истребителей F-16.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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