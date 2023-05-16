Орские школьники перевели деньги в поддержку ВС Украины

Сегодня, 14:24

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Орские школьники перевели деньги в поддержку ВС Украины
Фото из открытых источников

В Орске Оренбургской области двое школьников в свободное от учебы время решили подработать курьерами. Они выполнили поручение от работодателя. А в итоге оказалось, что они перевели деньги в поддержку Вооруженных сил Украины. О случившемся рассказал городской голова Орска Василий Козупица, пишет «ОренбургМедиа».

По его словам, вакансию курьера несовершеннолетние нашли в Сети. Их взяли и поручили забрать пакет с деньгами, а затем перевести их через банкомат на указанный счет. Школьники сделали все, как того требовал их неофициальный работодатель. А затем выяснилось, что средства были отправлены в поддержку ВСУ.

«Деньги ушли на нужды Вооруженных сил Украины. Школьники вряд ли понимали, что стали марионетками в руках опытных кукловодов», — поведал мэр.

Он не раскрыл, о какой сумме идет речь. Но добавил, что сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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