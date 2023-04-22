Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

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Рекламы ЧВК «Вагнер» становится все больше в Югре: жителей региона убеждают вступить в ряды «оркестра» на личных встречах, рекламой в соцсетях, письмами, которые приходят в почтовые ящики, и баннерами на улицах городов. Как идет вербовка желающих рассказало издание «86.ru».
Агитация ориентирована на мужчин в возрасте от 21 до 60 лет. Ключевым является желание служить в ЧВК «Вагнер» и отсутствие хронических заболеваний, которые могут помешать на фронте. Как уверяют рекрутеры, боевой опыт не важен.
Вербовщики намерены проехать порядка 2 тысяч км по ХМАО и побывать в городах и селах региона. На личных встречах можно узнать подробности службы и выяснить условия.
Однако, как известно из писем-приглашений за подписью Героя России Андрея Трошева, новобранцам предлагают заработную плату в размере 240 тысяч рублей на начальном этапе, страхование жизни и здоровья, а также снаряжение. Все вступившие в ряды ЧВК «Вагнер» в обязательном порядке проходят подготовку перед отправкой в зону СВО. Как известно сейчас, тренировки проходят на специальной базе.
Свою аудиторию рекрутеры находят и в Сети – пользователи, состоящие в патриотических или военных пабликах, рассказывают, что сталкиваются с рекламными постами или таргетированной рекламой.
Также есть и боты, которые собирают данные с собеседования и дают предварительный ответ — годен ли человек к несению службы на СВО.
Объявление о наборе в ЧВК «Вагнер» впервые появилось еще летом 2022 года. Далее основатель подразделения Евгений Пригожин привлекал к службе заключенных. Но в феврале 2023 года эта практика прекращена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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