Сибирские ученые предупредили о грядущем крахе российской науки из-за арестов по подозрению в госизмене

Сибирские ученые обеспокоены возможным крахом российской науки. Фактически ее деятельность сейчас сильно ограничивается. Исследователи вынуждены хорошенько подумать, прежде чем решиться опубликовать свою научную статью в зарубежном журнале или принять участие в международной конференции, из-за риска быть обвиненными в госизмене.

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН написали властям открытое письмо. В нем говорится, что случаи обвинения их коллег в госизмене участились. Несколько исследователей даже были арестованы. Силовики, по их утверждению, углядели госизмену именно в научных статьях и участии в конференциях на территории недружественных РФ стран, пишет «Сибнет Новости» .

«Любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», — говорится в их послании властям.

Ученые подчеркивают, что если такая политика не изменится, российской науке это ничего хорошего не сулит. Уже сейчас такие подходы существенно тормозят развитие. Молодые люди опасаются идти работать в науку.

Ранее сегодня ТАСС сообщил, что ученого Сибирского отделения РАН Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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