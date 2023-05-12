SHOT: В Курской области близ военного аэродрома нашли хвост беспилотника

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В поселке Халино Курской области, всего в пяти километрах от военного аэродрома, был найден хвост неизвестного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает сегодня Телеграм-канал SHOT.
Хвостовую часть БПЛА нашли вечером в субботу, 13 мая. При осмотре всплыло, что к ней была привязана одна стропа парашюта.
Информации о жертвах и разрушениях в результате падения хвоста беспилотника к настоящему времени пока не поступало. Также нет сведений о том, что случилось с «телом» данного БПЛА, а также какую цель он преследовал, совершая полет близ военного аэродрома и кому принадлежал.
Поселок Халино удален от границы с Украиной на 130 километров.
По сообщениям СМИ, вчера в небе над Брянской областью Россия лишилась сразу четырех летательных объектов — двух вертолетов и двух истребителей. Минобороны страны инцидент не комментирует, поэтому версии случившегося разнятся — от крушения до поражения зенитными ракетами противника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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