SHOT: В Курской области близ военного аэродрома нашли хвост беспилотника

В поселке Халино Курской области, всего в пяти километрах от военного аэродрома, был найден хвост неизвестного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает сегодня Телеграм-канал SHOT .

Хвостовую часть БПЛА нашли вечером в субботу, 13 мая. При осмотре всплыло, что к ней была привязана одна стропа парашюта.

Информации о жертвах и разрушениях в результате падения хвоста беспилотника к настоящему времени пока не поступало. Также нет сведений о том, что случилось с «телом» данного БПЛА, а также какую цель он преследовал, совершая полет близ военного аэродрома и кому принадлежал.

Поселок Халино удален от границы с Украиной на 130 километров.

По сообщениям СМИ, вчера в небе над Брянской областью Россия лишилась сразу четырех летательных объектов — двух вертолетов и двух истребителей. Минобороны страны инцидент не комментирует, поэтому версии случившегося разнятся — от крушения до поражения зенитными ракетами противника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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