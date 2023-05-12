Военный летчик Владимир Попов: ВС Украины могли сбить Су-34 и Ми-8, зная о маршруте ВКС РФ

Ситуацию со сбитыми в Брянской области воздушными средствами прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заслуженный военный летчик Владимир Попов.

Он предполагает, что сбитый российский истребитель должен был нанести удар по объектам ВСУ, а вертолет его подстраховывал. Но ВСУ удалось их уничтожить.

«Скорее всего, самолет выполнял оперативно-тактическую задачу: нанесение удара по каким-то объектам скопления техники или личного состава, или какой-то укрепрайон нужно было обстрелять», — полагает эксперт.

Попов полагает, что экипаж вертолета выполнял задачу по обеспечению поисково-спасательных работ в случае атаки по самолету. Но в итоге ВСУ сбили и самолет, и вертолет. Предположительно, мог использоваться С-300 для этой атаки.

Напомним, накануне ВСУ удалось сбить Ми-8 на территории Клинцовского района Брянской области. Также был сбит Су-34. На месте крушения вертолёта ввели план «Перехват».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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