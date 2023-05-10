В Белгородской области прокомментировали информацию о выходе танков ВСУ к региону

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Слухи о том, что ВСУ зашли на танках в Белгородскую область, прокомментировал ТГ-канал «Война с фейками. Белгород».
Там заявили, что ВСУ не пересекали на танках российскую границу и украинских танков нет под Белгородом, о чем начали сообщать разные источники, в том числе и Телеграм-каналы. Отмечается, что 99% подобных сообщений — вбросы, пишет «МК».
«Но верить им не надо, потому что никто никуда не вышел. И подобные сообщения в большем или меньшем количестве появляются вот уже почти полгода», — пишет «Война с фейками. Белгород».
Также указано в сообщении о том, что пока нет проверенной информации о том, что контрнаступление ВСУ началось. Все сообщения о танках, самолетах и перемещении войск, отмечают авторы ТГ-канала, являются вбросами, нацеленными на то, чтобы посеять панику среди россиян.
Отметим, на днях бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что в РФ необходимо проводить мобилизацию, поскольку войска РФ несут потери и необходимо пополнение для удержания уже занятых территорий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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