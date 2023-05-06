В воздухе в некоторых районах Тюменской области обнаружены вредные вещества

Минздрав и Роспотребнадзор в РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что пандемия COVID-19 унесла жизни около 20 млн человек. В...Подробнее
В настоящее время Тюменская область столкнулась с проблемой природных пожаров, которые оказывают негативное влияние на качество воздуха. Мониторинг воздуха является важной мерой, предпринимаемой властями для обеспечения безопасности и здоровья населения. Густой дым, окутывающий Тюмень, вызван лесными пожарами, уничтожающими природные ресурсы. Главным приоритетом властей в этой ситуации является контроль качества воздуха для предотвращения последствий для здоровья.
Согласно сообщению регионального Роспотребнадзора от 7 мая, в пробах воздуха СНТ «Якорь» не было обнаружено превышений вредных веществ. Однако в селе Успенка были зафиксированы превышения содержания взвешенных частиц, мелкодисперсных частиц, азота диоксида и сажи. Это свидетельствует о том, что качество воздуха в некоторых районах области может быть нарушено из-за пожаров.
В этом контексте властям следует продолжать мониторинг качества воздуха и принимать соответствующие меры для снижения воздействия пожаров на окружающую среду и здоровье населения. Например, в районах, где концентрация опасных веществ превышает нормы, можно рассмотреть возможность введения ограничений на автомобильный транспорт и промышленную деятельность. Также следует принять меры по предотвращению и тушению пожаров, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
Управление Роспотребнадзора советует в периоды задымления свести к минимуму пребывание на улице, а также использовать маски для защиты, закрывать окна и двери.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что пандемия COVID-19 унесла жизни около 20 млн человек. В...Подробнее
Для людей, которые дожили до 60 лет, власти подготовили большой сюрприз. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей...Подробнее
О выявлении огромной воронки на территории Крыма сегодня сообщает Телеграм-канал «Baza». Размеры впечатляют — 5 на 6...Подробнее
Подразделения ЧВК «Вагнер» впервые получили боевое распоряжение, в котором были даны обещания обеспечить «музыкантов»...Подробнее
Ночью, 7 мая, силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отражали очередную...Подробнее
На территории авиационного завода в городе Новосибирске обнаружили оснащенный камерой беспилотник. Об этом сообщает...Подробнее
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности обращения к МО РФ с целью получить необходимое количество...Подробнее
Декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов прокомментировал наличие системы...Подробнее
Какие сладости являются полезными, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев. Он объяснил, что сладкое не вредно...Подробнее
Ученые рассказали о том, какие факторы влияют на здоровье сердца и долголетие, пишет AI Hadath. Исследование показало,...Подробнее
Комментировать