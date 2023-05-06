Девушке из Верхней Синячихи со слоновой болезнью предложили обследование

Минздрав и Роспотребнадзор в РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что пандемия COVID-19 унесла жизни около 20 млн человек. В...Подробнее
У 27-летней жительницы поселка Верхняя Синячиха (Татарстан) редкая генетическая болезнь — нейрофиброматоз. Этот недуг вызывает развитие опухолей, которые поражают нервные ткани, центральную нервную систему, органы и кости. У больной нарушено кровоснабжение, что привело к развитию лимфостаза — застоя лимфатической жидкости в тканях.
Еще в детстве Ксения Бутакова перенесла операцию, но опухоль начала прогрессировать, что привело к слоновой болезни. Сейчас нога девушки весит 20 килограммов. Ни один хирург не берется оперировать больную. Ксения была приглашена на съемки программы «Мужское и женское». Находившиеся на шоу врачи предложили девушке пройти обследование в одной из лучших клиник страны. У Ксении есть шанс пройти операцию, которая может оказаться судьбоносной. Есть надежда на то, что девушку удастся вылечить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что пандемия COVID-19 унесла жизни около 20 млн человек. В...Подробнее
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