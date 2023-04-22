Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

Сегодня, 20:23

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Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре
Основатель ЧВК «Вагенра» Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагенра» Евгений Пригожин посетил тренировочный лагерь организации. Он лично пообщался с новоиспеченными «музыкантами», а также призвал россиян исполнить свой воинский долг — вступить в «оркестр».

«Парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер». Еще вчера они были обычными парнями, а сегодня они на защите нашей страны, на защите справедливости. Третья мировая уже рядом», — заявил Пригожин.

Он также пообщался с проявившими интерес к набору россиянами в колл-центре ЧВК «Вагнер», а также рассказал о мобилизованных, которые массово подают рапорты для перевода в ставшее уже легендарным подразделение. 

Пригожин отметил, что решение по призванным будет зависеть от решения генералов МО РФ, которые, к сожалению, подобные действия воспринимают «в штыки», однако он пообещал передать министерству просьбу простых солдат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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