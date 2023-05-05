SHOT: На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник

На территории авиационного завода в городе Новосибирске обнаружили оснащенный камерой беспилотник. Об этом сообщает издание «Лайф» со ссылкой на свой Телеграм-канал «SHOT» .

По данным авторов, беспилотный летательный аппарат выявили неподалеку от входа на территорию ПАО ОАК «НАЗ им. Чкалова», которое в составе холдинга «Сухой». Там производят детали для бомбардировщиков Су-24.

Дрон обследовали. На корпусе у него нашли хорошо прикрепленную дополнительную батарею. Вероятно, он выполнял разведывательную функцию. Взрывчатки на БПЛА не было.

В настоящее время аппарат, владелец которого неизвестен, отправлен экспертам для изучения.

Этот же ТГ-канал позднее сообщил о том, что минувшей ночью беспилотник был замечен и над московским аэропортом Внуково. Из-за него вылеты временно ограничивали, а некоторые рейсы были сдвинуты. Полеты были возобновлены после того, как территорию «прочесали» и никаких подозрительных объектов не нашли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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