Юрист Вадим Виноградов заявил о незаконности денежных штрафов для работающих россиян

Декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов прокомментировал наличие системы денежных штрафов для работников в компаниях Российской Федерации. В беседе с корреспондентами новостного информационного онлайн-издания «Лента.ру» специалист рассказал, что подобные наказания незаконны.

«К большому сожалению, в ряде компаний РФ принят кодекс «наказания» работников денежными штрафами за определенные нарушения: опоздание, несоответствие рабочему дресс-коду и за прочие проступки. Бывает — такую систему прописывают даже в тексте трудового договора. Однако, это в корне противоречит действующему законодательству», — сообщил Виноградов.

Юрист акцентировал внимание на том, что, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, работодатель вправе привлечь работника только к двум видам ответственности: дисциплинарной и материальной.

«За дисциплинарный проступок может последовать замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям. Если речь идет, например, об опоздании, то это дисциплинарный проступок», — объяснил собеседник издания «Лента.ру».

Денежный штраф, как вид дисциплинарного взыскания, трудовым законодательством не предусмотрен, а значит, неправомерен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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