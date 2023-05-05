«Baza»: В Крыму обнаружена воронка 6 метров в глубину

Сегодня, 09:59

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«Baza»: В Крыму обнаружена воронка 6 метров в глубину
Фото из открытых источников

О выявлении огромной воронки на территории Крыма сегодня сообщает Телеграм-канал «Baza». Размеры впечатляют — 5 на 6 метров. Глубина — тоже. Утверждается, что она порядка 6 метров.

Авторы ТГ-канала заявляют, что огромная воронка была выявлена в полдень в субботу, 6 мая, в двух километрах от села Новодолинка. Это территория Красногвардейского района.

«Рядом с воронкой были разбросаны различные металлические обломки неустановленного предмета», — говорится в публикации.

Что стало причиной появления столь огромной воронки в настоящее время неизвестно.

Ранее глава движения Владимир Рогов «Мы вместе с Россией» заявил о том, что украинские войска ночью запустили на Крым две баллистические ракеты собственного производства «Гром-2». Они были сбиты системами ПВО. А тем временем военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Киев свой оперативно-тактический ракетный комплекс может использовать для ударов по целям на территории России 9 мая.

Заявленная дальность ракет «Гром-2», как указывается в открытых источниках, до 500 километров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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