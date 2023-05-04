Указ подписан. Пенсионеров, проживших более 60 лет, ждет большой сюрприз с 8 мая 2023

Сегодня, 13:09

0

Image 16+
Указ подписан. Пенсионеров, проживших более 60 лет, ждет большой сюрприз с 8 мая 2023
Фото из открытых источников

Для людей, которые дожили до 60 лет, власти подготовили большой сюрприз. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает «PRIMPRESS».

Он сообщил, что речь идет о возможности получить пенсию в два раза выше. Но увеличенная выплата будет не у всех, а только у людей, которые смогут выполнить условия участия в накопительной программе.

«Последние опросы показывают, что большинство россиян хотели бы на пенсии получать около 40 тысяч рублей. Но средний размер выплаты по старости сейчас составляет лишь 19 тысяч рублей, а у многих пенсии ниже этого уровня. Однако программа пенсионных накоплений, которая была предложена президентом, позволит исправить эту ситуацию», — рассказал Власов.

Чтобы получить существенную доплату к пенсии, копить необходимо с 25 лет. Достаточно будет откладывать небольшой процент с зарплаты. И тогда к 60 года пенсия фактически удвоится. По оценкам эксперта, у участников накопительной программы пенсия в среднем будет составлять 40 тыс. рублей.

Чтобы заработать доплату в 20 тыс. рублей каждый месяц, необходимо накопить около 3 млн рублей. Прийти к таким суммам можно, если ежемесячно откладывать 10% от средней зарплаты в течение 35 лет.

Важно знать, что по накопительной программе стра***тся около 2,8 млн рублей, тогда как для обычных банковских вкладов страховка предусмотрена для суммы в 1,4 млн рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В ярославской больнице № 3 растет дефицит врачей из-за низких зарплат

Вчера, 16:24

«Известия»: В России начали отменять внутренние авиарейсы

4-05-2023, 09:49

Власов: Пенсионеров от 65 лет и старше ждет бесплатная диспансеризация

3-05-2023, 13:54

SHOT: причиной пожара в резервуаре с нефтью на Кубани стала атака беспилотника

3-05-2023, 08:49

Сегодня мы передали в Госдуму тысячи писем от своих погибших товарищей — Пригожин о последствиях «снарядного голода»

2-05-2023, 16:39

Какие изменения ожидают россиян с 1 мая 2023 года

2-05-2023, 07:29

Продажи путевок по России на летний сезон в 2023 году снизились вдвое

30-04-2023, 20:14

«Выслушать и обсудить позицию»: Сергей Неверов предложил пригласить Пригожина в Госдуму

30-04-2023, 13:52

Рожин заявил, что в атаке на Севастополь участвовало не менее десяти беспилотников

29-04-2023, 12:14

В Белгородской области 47-летний мобилизованный Илья покончил с собой

29-04-2023, 10:39

Власти Севастополя заявили, что горящий резервуар не представляет угрозы для гражданских объектов

29-04-2023, 09:14

Более 80% участников опроса считают Евгения Пригожина лицом российской спецоперации на Украине

27-04-2023, 20:05

Врач Катулин: Половину погибших на СВО можно было бы спасти

27-04-2023, 13:39

В Можайском районе Московской области обнаружили упавший беспилотник

26-04-2023, 12:04

Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

26-04-2023, 08:36

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

25-04-2023, 20:23

В Белгороде из-за найденной авиабомбы эвакуируют три тысячи человек

22-04-2023, 14:29

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом

21-04-2023, 13:19

В Сети опубликовали полное видео падения и взрыва авиабомбы с Су-34 в Белгороде

21-04-2023, 12:04

«LENTA.RU»: зачем граждане России бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие

20-04-2023, 11:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВЗГЛЯД: Россияне удивляют туроператоров своим выбором мест для отдыха летом 2023

ВЗГЛЯД: Россияне удивляют туроператоров своим выбором мест для отдыха летом 2023

Вчера, 16:14

0

Представители турбизнеса рассказали о том, какие направления выбирают сейчас туристы. Пользуется сейчас спросом отдых в...

Подробнее
В ярославской больнице № 3 растет дефицит врачей из-за низких зарплат

В ярославской больнице № 3 растет дефицит врачей из-за низких зарплат

Вчера, 16:24

0

В Ярославле продолжается противостояние главного врача больницы №3 Александра Корнилова и трудового коллектива....

Подробнее
«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

«Мы вынуждены передать позиции»: Пригожин планирует вывести подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

Вчера, 12:30

0

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту России Владимиру Путину, а также Министру обороны страны...

Подробнее
Россияне рассказали о неприятных момеентах жизни в Дубае

Россияне рассказали о неприятных момеентах жизни в Дубае

3-05-2023, 18:29

0

В последнее время ОАЭ стали для россиян привлекательной страной как для отдыха, так и для постоянного проживания. В...

Подробнее
«Baza»: на НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае новая атака беспилотника, прогремел взрыв

«Baza»: на НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае новая атака беспилотника, прогремел взрыв

Вчера, 09:49

0

Ильский нефтеперерабатывающий завод на территории Краснодарского края России снова оказался под атакой украинского...

Подробнее
«Известия»: В России начали отменять внутренние авиарейсы

«Известия»: В России начали отменять внутренние авиарейсы

4-05-2023, 09:49

0

Российские авиакомпании принялись массово отменять внутренние авиарейсы. Причиной стало сокращение субсидий от...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Власов: Пенсионеров от 65 лет и старше ждет бесплатная диспансеризация

Власов: Пенсионеров от 65 лет и старше ждет бесплатная диспансеризация

3-05-2023, 13:54

0

Практически по всей территории России пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше ждет диспансеризация — граждане на...

Подробнее
Сообщается о подготовке подписания документа между Францией и Японией в сфере атомной энергетики

Сообщается о подготовке подписания документа между Францией и Японией в сфере атомной энергетики

3-05-2023, 15:39

0

Японское издание сообщает о намерении политического руководства Японии и Франции подписать договор о сотрудничестве в...

Подробнее
Частные комбинаты питания Петербурга получили рекордную прибыль после «антикризисной» помощи Беглова

Частные комбинаты питания Петербурга получили рекордную прибыль после «антикризисной» помощи Беглова

3-05-2023, 20:59

0

Весной 2022 года руководители частных комбинатов школьного питания потребовали от Смольного антикризисных мер в связи с...

Подробнее
В Санкт-Петербурге в 2023 году начало работать новое производство автозапчастей

В Санкт-Петербурге в 2023 году начало работать новое производство автозапчастей

3-05-2023, 22:59

0

Стало известно о запуске производства компанией Петербурга ООО "Эрлайн" (бренд Startvolt) свечей зажигания на...

Подробнее