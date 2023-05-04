Указ подписан. Пенсионеров, проживших более 60 лет, ждет большой сюрприз с 8 мая 2023

Для людей, которые дожили до 60 лет, власти подготовили большой сюрприз. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает «PRIMPRESS».

Он сообщил, что речь идет о возможности получить пенсию в два раза выше. Но увеличенная выплата будет не у всех, а только у людей, которые смогут выполнить условия участия в накопительной программе.

«Последние опросы показывают, что большинство россиян хотели бы на пенсии получать около 40 тысяч рублей. Но средний размер выплаты по старости сейчас составляет лишь 19 тысяч рублей, а у многих пенсии ниже этого уровня. Однако программа пенсионных накоплений, которая была предложена президентом, позволит исправить эту ситуацию», — рассказал Власов.

Чтобы получить существенную доплату к пенсии, копить необходимо с 25 лет. Достаточно будет откладывать небольшой процент с зарплаты. И тогда к 60 года пенсия фактически удвоится. По оценкам эксперта, у участников накопительной программы пенсия в среднем будет составлять 40 тыс. рублей.

Чтобы заработать доплату в 20 тыс. рублей каждый месяц, необходимо накопить около 3 млн рублей. Прийти к таким суммам можно, если ежемесячно откладывать 10% от средней зарплаты в течение 35 лет.

Важно знать, что по накопительной программе стра***тся около 2,8 млн рублей, тогда как для обычных банковских вкладов страховка предусмотрена для суммы в 1,4 млн рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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