В ярославской больнице № 3 растет дефицит врачей из-за низких зарплат

Сегодня, 16:24

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В ярославской больнице № 3 растет дефицит врачей из-за низких зарплат
Фото из открытых источников

В Ярославле продолжается противостояние главного врача больницы №3 Александра Корнилова и трудового коллектива. Сотрудники медучреждения жалуются, что им урезают выплаты и платят мизерные премии. Но руководство больницы и прокуратура считают, что все делается по закону. 

На фоне этой истории в ярославской больнице № 3 все больше дает о себе знать дефицит врачей. Медики не хотят заниматься своей профессиональной деятельностью из-за низких зарплат. На сайте учреждения появился список вакансий специалистов. В медучреждении не хватает ревматологов, хирургов, терапевтов, участковых врачей, медсестер, акушерок и других специалистов. Всего упомянуто 16 вакансий, всем предлагают не более 39 часов в неделю занятости. Врачу общей практики и участковому обещают по 42 900 рублей, хирургам - 35 тысяч, а медсестре будут платить 18 тысяч. Но даже эти небольшие суммы в действительности не так просто получить. 

В Telegram-канале губернатора Михаила Евраева отмечается, что на сайте больницы указаны зарплаты с учетом всех выплат. То есть хирурги будут получать от 26 тысяч рублей, что почти в два раза меньше, чем средняя зарплату по региону.

Зарплата медработников должна быть доведена до уровня в 200% от средней по региону, как отмечено в «майских указах» Владимира Путина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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