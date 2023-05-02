«Известия»: В России начали отменять внутренние авиарейсы

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Российские авиакомпании принялись массово отменять внутренние авиарейсы. Причиной стало сокращение субсидий от государства на сумму в полтора миллиарда рублей. Об этом пишет сегодня газета «Известия» со ссылкой на свой близкий к Минтрансу информированный источник, а также на заявления представителей авиационной отрасли.
В публикации сказано, что в минувшем году авиаперевозчикам на выполнение рейсов внутри страны выделялось 9 миллиардов рублей, в нынешнем же — только 7,5.
По этой причине они принялись корректировать свои летные программы. Практикуется отмена рейсов. Больше всего рейсов отменено, в Петербург, Дагестан, Татарстан, Северную Осетию, а также в Омскую и Тюменскую области.
Андрей Крамаренко, ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ, полагает, что под сокращение попали рейсы на направлениях, отмена которых не вызовет огромного возмущения и нежелательного социального эффекта. Если бы речь шла об отмене, скажем, на Дальний Восток, он явно бы присутствовал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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