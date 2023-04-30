Власов: Пенсионеров от 65 лет и старше ждет бесплатная диспансеризация

Сегодня, 13:54

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Власов: Пенсионеров от 65 лет и старше ждет бесплатная диспансеризация
Фото из открытых источников

Практически по всей территории России пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше ждет диспансеризация — граждане на заслуженном отдыхе имеют возможность пройти медицинское обследование совершенно бесплатно. Об этом информирует издание «Primpress.ru» со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.

По его словам, пенсионерам из отдаленных регионов не стоит беспокоиться о том, как добраться до медицинского учреждения, где проводится диспансеризация. Для них будет организован транспорт, который и доставит на прохождение обследования. Платить за него не надо. Для того, чтобы воспользоваться транспортной услугой, следует обратиться в социальные службы в своем регионе, где человека включат в формирующиеся списки.

«Проверят каждого пожилого человека, которому требуется помощь врачей. Тем более, что после 65 лет проблемы со здоровьем есть почти у каждого, а проходить обследование важно регулярно», — проинформировал Власов.

Власти позаботились о транспорте для людей с инвалидностью. Практически в каждом регионе будут работать закупленные микроавтобусы, оснащенные всем необходимым для доставки таких граждан в поликлиники либо больницы. Власов заверил, что такие автобусы будут ходить из отдаленных сел каждую неделю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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