SHOT: причиной пожара в резервуаре с нефтью на Кубани стала атака беспилотника

Причиной сильного пожара на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края стала атака беспилотника. Об этом со ссылкой на свой источник сообщил Telegram-канал SHOT .

В публикации отмечается, что первый взрыв на данном объекте в поселке Волна был слышен около трех часов ночи в среду, 3 мая. Второй взрыв прогремел через полчаса — его причиной, вероятно, стало воспламенение нефтепродуктов.

Столб огня и дыма виден за несколько километров от места инцидента.

«В данный момент полыхает более 1200 квадратов. На месте работает 115 пожарных», — передает SHOT.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков, в свою очередь, сообщил, что в тушении пожара задействованы 85 пожарных, а также 23 единицы техники.

Пожару на Кубани присвоен третий ранг сложности. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало. Угрозы для местных жителей нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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