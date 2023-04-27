Продажи путевок по России на летний сезон в 2023 году снизились вдвое

Сиамские сестры-близнецы Кармен и Лупита признались, что у одной из них есть парень
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Число россиян, намеренных путешествовать по стране, значительно сокращается. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на исследование интернет-магазина туров Travelata.
Так, проведенное аналитиками сервиса недавнее исследование показало тенденцию к отказу путешествовать по родной стране, предпочитая провести летний отдых за рубежом, в частности, в Турции. Билеты в этом году хорошо расходятся по таким направлениям, как Турция, Абхазия, Египет, а также Объединенные Арабские Эмираты.
«В этом сезоне туристы готовы платить больше, чтобы провести отпуск за рубежом», — подчеркнули в Travelata.
А вот колесить туристом по России в этом году по сравнению с прошлым согласны почти вдвое меньше соотечественников — порядка 26%. Правда, в 2022 году россияне, как правило, выбирали внутренние путешествия в связи с проблемами с международными авиаперевозками. Сейчас же ситуация с ними наладилась.
Кстати, средний чек отдыха российского туриста в Турции составляет 226 тыс. руб. В Египет и ОАЭ средний чек увеличился — со 165 тысяч рублей до 204 тысяч и со 159 тысяч рублей до 177 тысяч соответственно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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