Продажи путевок по России на летний сезон в 2023 году снизились вдвое

Число россиян, намеренных путешествовать по стране, значительно сокращается. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на исследование интернет-магазина туров Travelata.

Так, проведенное аналитиками сервиса недавнее исследование показало тенденцию к отказу путешествовать по родной стране, предпочитая провести летний отдых за рубежом, в частности, в Турции. Билеты в этом году хорошо расходятся по таким направлениям, как Турция, Абхазия, Египет, а также Объединенные Арабские Эмираты.

«В этом сезоне туристы готовы платить больше, чтобы провести отпуск за рубежом», — подчеркнули в Travelata.

А вот колесить туристом по России в этом году по сравнению с прошлым согласны почти вдвое меньше соотечественников — порядка 26%. Правда, в 2022 году россияне, как правило, выбирали внутренние путешествия в связи с проблемами с международными авиаперевозками. Сейчас же ситуация с ними наладилась.

Кстати, средний чек отдыха российского туриста в Турции составляет 226 тыс. руб. В Египет и ОАЭ средний чек увеличился — со 165 тысяч рублей до 204 тысяч и со 159 тысяч рублей до 177 тысяч соответственно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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