«LENTA.RU»: зачем граждане России бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие

Все больше россиян решаются на то, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. Об этом пишет «LENTA.RU», отмечая, что часто такие решения принимают жители мегаполисов.

О плюсах и минусах кругосветки на лайнере рассказал изданию Михаил. Он несколько лет назад отправился в кругосветное путешествие вместе со своей девушкой.

Пара приобрела билеты на лайнер с большим количеством пассажиров и персонала. Они путешествовали 117 дней. На корабле были казино, спортивные клубы и театры. Также можно было посещать различные мастер-классы.

Но не понравилось Михаилу то, что на посещение городов времени отводилось мало. Поэтому достопримечательности тех стран, куда они заходили во время путешествия, туристы изучили плохо.

Жительница Чебоксар Виола тоже поделилась своими впечатлениями от длительного круиза. По ее словам, это путешествие дало ей возможность отвлечься от проблем. Она набралась много новых впечатлений и эмоций, что расширило ее кругозор.

«Это классно, когда тебе нужно постоянно впитывать новую информацию, жить в новых домах, держать в руках разную валюту, слышать другие языки, видеть разные традиции. Пуститься в кругосветку было лучшим решением в нашей жизни. Постоянное обновление окружения, обстановки помогают менять мышление и развиваться», — сказала Виола.

И хотя кругосветные путешествия интересны многим туристам из РФ, пока спрос на них не очень высок. Да и не так много туркомпаний в РФ, которые бы их предлагали, поскольку пока еще организовать их сложно, в том числе в силу ковидных ограничений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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