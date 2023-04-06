В РСТ рассказали о планах россиян провести майские праздники в России

Сегодня, 18:39

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В РСТ рассказали о планах россиян провести майские праздники в России
Фото из открытых источников

Россияне в большинстве своем планируют провести майские праздники на территории своей страны. Более 50% граждан предпочитают оставаться дома или гостить у родственников в других регионах. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. 

В период майских каникул популярностью пользуются побережье Черного моря и другие морские регионы России. Этой весной многие россияне могут путешествовать на железнодорожном транспорте. Известно, что с февраля можно отправиться чартерными программами на Байкал и курорты Краснодарского края. На первые числа мая уже зарезервировано около 80% номерного фонда Сочи. Это самый высокий уровень бронирования по стране. Граждане России нынешней весной могут отдохнуть в Анапе, Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье, а также в Казани и Татарстане в целом. Некоторые могут посетить Северный Кавказ, Калининград и область, Камчатку и Сахалин. 

В минувшем году многие российские туристы на майские каникулы также не выезжали за пределы страны. 

Что касается зарубежного отдыха, то россияне выбирают  ОАЭ, Турцию, Таиланд, Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Абхазию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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