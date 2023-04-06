Константинов выразил мнение, что в Украине следует провести референдум

Сегодня, 09:14

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Константинов выразил мнение, что в Украине следует провести референдум
Руководитель государственного совета Крыма Владимир Константинов

Руководитель государственного совета Крыма Владимир Константинов выразил мнение о том, каким способом способствовать разрешению ситуации в Украине. Он полагает, что в различных ее регионах следует провести народное голосование на референдуме, на котором население выразило бы мнение, хочет ли оно политического присоединения к Российской Федерации или же оставаться в составе Украины как отдельного государства. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

По мнению Константинова, проведение таких референдумов в различных регионах Украины позволило бы определить ситуацию с мнением народа по этому вопросу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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