«Народ должен организовывать дружины»: Пригожин о попытках прорыва украинской ДРГ в Брянской области
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Руководитель государственного совета Крыма Владимир Константинов выразил мнение о том, каким способом способствовать разрешению ситуации в Украине. Он полагает, что в различных ее регионах следует провести народное голосование на референдуме, на котором население выразило бы мнение, хочет ли оно политического присоединения к Российской Федерации или же оставаться в составе Украины как отдельного государства. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».
По мнению Константинова, проведение таких референдумов в различных регионах Украины позволило бы определить ситуацию с мнением народа по этому вопросу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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