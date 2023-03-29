Семья погибшего на СВО уральца Максима Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии

Сегодня, 11:29

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Семья погибшего на СВО уральца Максима Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии
Фото из открытых источников

Уже полгода семья Максима Барбашова, погибшего в ходе боев на территории Украины, не может получить средства, положенные за орден Мужества.

21-летний Максим Барбашов погиб в июле 2022 года в боях на территории Украины, где РФ с 24 февраля прошлого года проводит «военную спецоперацию». В сентябре 2022 года ему посмертно вручили орден Мужества.

Депутат Госдумы Максим Иванов отметил, что проблемы с выплатами военнослужащих по-прежнему существуют. Он заявил, что это все из-за бюрократии и чтобы решить проблему семьи Максима Барбашова, депутат направил запрос в военную прокуратуру.

«Уверен, бессовестных лентяев взбодрим, проблему с выплатой решим. Сколько раз еще надо громко написать о подобных проблемах, в том числе в СМИ?» — заявил Иванов.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, предоставляя в том числе экипировку для бойцов ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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