Семья погибшего на СВО уральца Максима Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии

43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты
В Ярославской области 43-летний доброволец не может получить выплаты, хотя и находится в зоне боевых действий. Об этом...Подробнее
Уже полгода семья Максима Барбашова, погибшего в ходе боев на территории Украины, не может получить средства, положенные за орден Мужества.
21-летний Максим Барбашов погиб в июле 2022 года в боях на территории Украины, где РФ с 24 февраля прошлого года проводит «военную спецоперацию». В сентябре 2022 года ему посмертно вручили орден Мужества.
Депутат Госдумы Максим Иванов отметил, что проблемы с выплатами военнослужащих по-прежнему существуют. Он заявил, что это все из-за бюрократии и чтобы решить проблему семьи Максима Барбашова, депутат направил запрос в военную прокуратуру.
«Уверен, бессовестных лентяев взбодрим, проблему с выплатой решим. Сколько раз еще надо громко написать о подобных проблемах, в том числе в СМИ?» — заявил Иванов.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, предоставляя в том числе экипировку для бойцов ВСУ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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