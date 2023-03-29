43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты

В Ярославской области 43-летний доброволец не может получить выплаты, хотя и находится в зоне боевых действий. Об этом рассказывает «76.ru», отмечая, что житель Переславского района заключил контракт с Министерством обороны в январе 2023 года. Его семья потратила большую сумму, чтобы собрать его на фронт. На закупку экипировки сбережения давала даже его пожила мать.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина говорят о том, что мужчина оставил свою банковскую карту родным, отправляясь на фронт, но денег на карту не перечисляют.

На запрос от омбудсмена касательной этой ситуации заявили, что деньги ему не перечислили сразу же, так как допустили ошибку. Ее исправили и вскоре деньги придут.

Отметим, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение, а также экипировку для украинских военных, а оказывают финансовую поддержку Украине, и предоставляют различную гуманитарную помощь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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