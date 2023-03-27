СП: Парад Победы-2023 — «Я стреляю в середину марширующих батальонов» России

Сегодня, 13:39

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СП: Парад Победы-2023 — «Я стреляю в середину марширующих батальонов» России
Фото из открытых источников

Военный обозреватель Сергей Ищенко на страницах издания «Свободная пресса» высказал свое предположение касательно того, почему все чаще украинские беспилотники летают над российской территорией и подбираются все ближе к Москве.

Он отметил, что крайне важно понимать действия противника. Если удается раскрыть замысел того, с кем воюешь, то можно говорить, что победить наполовину уже удалось. Это осознают все военные, уверен Ищенко.

«И с этой точки зрения важно понять, чего добивается Киев, когда раз за разом по одному или небольшими партиями отправляет превращенные в ударные бывшие советские тяжелые беспилотники типа Ту-141 «Стриж» в направлении столицы», - заявил эксперт.

Он полагает, что сейчас в Киеве изучают, как можно обойти ПВО в России чтобы ударить по Москве 9 мая и лучше по колоннам Парада Победы. Но удар может последовать по подмосковному Алабино, где весной назначенные для парада войска ведут подготовку к маршу по Красной площади. Ведь там тысячи военных и много новой военной техники.

Напомним, удары по территории РФ начали наносить после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила «военную спецоперацию» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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