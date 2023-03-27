СП: Парад Победы-2023 — «Я стреляю в середину марширующих батальонов» России

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Военный обозреватель Сергей Ищенко на страницах издания «Свободная пресса» высказал свое предположение касательно того, почему все чаще украинские беспилотники летают над российской территорией и подбираются все ближе к Москве.
Он отметил, что крайне важно понимать действия противника. Если удается раскрыть замысел того, с кем воюешь, то можно говорить, что победить наполовину уже удалось. Это осознают все военные, уверен Ищенко.
«И с этой точки зрения важно понять, чего добивается Киев, когда раз за разом по одному или небольшими партиями отправляет превращенные в ударные бывшие советские тяжелые беспилотники типа Ту-141 «Стриж» в направлении столицы», - заявил эксперт.
Он полагает, что сейчас в Киеве изучают, как можно обойти ПВО в России чтобы ударить по Москве 9 мая и лучше по колоннам Парада Победы. Но удар может последовать по подмосковному Алабино, где весной назначенные для парада войска ведут подготовку к маршу по Красной площади. Ведь там тысячи военных и много новой военной техники.
Напомним, удары по территории РФ начали наносить после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила «военную спецоперацию» на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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