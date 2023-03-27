Обозреватель Ищенко предупредил о возможных ударах ВСУ беспилотниками по Москве 9 мая

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Сергей Ищенко, военный обозреватель, капитан первого ранга запаса, обращает внимание на увеличение количества ударов украинских беспилотников по территории России.
Причем атакам подвергаются не только приграничные с Украиной российские территории, отмечает он. Дроны противника достигли Калужской области, обращает внимание военный эксперт. Он также предупреждает, что следующей целью украинских беспилотных аппаратов может стать Москва.
Обозреватель не исключает, что ВСУ готовят массированную атаку на российскую столицу. По мнению Ищенко, сотни украинских Ту-141 «Стрижей» могут испортить праздник в День Победы. Капитан первого ранга подозревает, что в Киеве готовят разного рода провокации. Украинские дроны могут создать угрозу в России и проверить, как работает ПВО ВС РФ в разных регионах страны. При этом Ищенко привел слова генерал-майора в отставке Мишеля Пьера Стюарта Яковлеффа, который сказал, что ВСУ могут атаковать Москву 9 мая.
Военный обозреватель также сообщил, что в российском Генштабе об угрозе знают.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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