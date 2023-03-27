Более 500 000 российских туристов посетили Таиланд с начала 2023 года

С января по март текущего года в Таиланде побывали более 500 000 российских туристов. В первом весеннем месяце Российская Федерация опустилась на третью строчку по турпотоку, на второе место вышла Поднебесная. Этой информацией поделились в управлении по туризму Таиланда, сообщает "Интерфакс".

На первой строчке оказалась Малайзия. В период с первого января по 26 марта Таиланд посетили свыше 800 000 малазийцев. Далее следуют Россия и Китай с 541,3 тыс. и 464,3 тыс. туристов соответственно. Южная Корея заняла четвертое место с 424,3 тыс. туристов, а Индия разместилась на пятом месте - 300,7 тыс.

По информации газеты The Bangkok Post, с начала нынешнего года в Таиланде побывали более 6,15 млн иностранных туристов. Президент Совета по туризму Таиланда прогнозирует, что в 2023 году королевство примет по меньшей мере 30 млн туристов, а туристическая отрасль продемонстрирует доходы в 43,7 млрд долларов. Ранее местные власти рекомендовали ресторанному и гостиничному бизнесу Таиланда адекватно оценивать свои услуги, избегая чрезмерно завышенных цен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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