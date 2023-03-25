43 туроператора отказались от отправки российских туристов

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В связи с новым указом, введенным Минэкономразвития, за короткий период времени в России прекратили работу 43 туроператора. Они отказались от отправки российских туристов на заграничные курорты. Согласно нововведениям ведомства, из-за отсутствия финансовых гарантий из реестра было вычеркнуто более 40 компаний. Как известно, финансовые гарантии необходимо предоставлять при оказании услуг. Ограничения затронули компании из разных регионов России. Из реестра вычеркнуты следующие туроператоры:
ООО «Ост Тревел Вита»
ООО «Шев Тур»
ООО «Заповедные железные дороги»
ООО «Карелия Гид»
ООО «Гуулу Алтай»
ООО «Домина Рус»
ООО «Инстанто»
ООО «Альянсэкпотур»
ООО «Главрыба»
ООО «Золотые Пески»
ООО «Фаинтур»
ООО «Вифлеем»
ООО «Уральский туристический центр «ЮВА»
ООО «Республика Туризм»
ООО «НикаТур»
ООО «Визит Чечня»
ООО «Драйв Тур»
ООО «Никольская слобода»
ООО «7 холмов»
ООО «Сладкая Жизнь»
ООО «Территория Русь»
ООО «Новый Арбат Отель Лизинг»
ООО «Большой Турс»
ООО «Международная туристическая компания «Санкт-Петербургский Спутник»
ООО «Евро-ЭСТ»
ООО «Вертолетные Путешествия»
ООО «Олдон»
ООО «Серебряное Кольцо»
ООО «Виват Виктория»
ООО «Савонранта Тревел»
ООО «Меркитская Крепость»
ООО «Навигатор»
ООО «Путёвкин и Ко»
ООО «Ермак Тур»
Автономная некоммерческая организация «Проектный офис»
ООО «Любавичи-Плаза»
ООО «Как здесь красиво»
ООО «Моменты»
ООО «Велкам ту Курилы»
ООО «Маткласс»
ООО «Алтыс-Тур»
ООО «Мультиязычный клуб»
ООО «Детство в спорте»
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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