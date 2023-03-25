43 туроператора отказались от отправки российских туристов

Сегодня, 17:34

0

Image 16+
43 туроператора отказались от отправки российских туристов
Фото из открытых источников

В связи с новым указом, введенным Минэкономразвития, за короткий период времени в России прекратили работу 43 туроператора. Они отказались от отправки российских туристов на заграничные курорты. Согласно нововведениям ведомства, из-за отсутствия финансовых гарантий из реестра было вычеркнуто более 40 компаний. Как известно, финансовые гарантии необходимо предоставлять при оказании услуг. Ограничения затронули компании из разных регионов России. Из реестра вычеркнуты следующие туроператоры:

  1. ООО «Ост Тревел Вита»

  2. ООО «Шев Тур»

  3. ООО «Заповедные железные дороги»

  4. ООО «Карелия Гид»

  5. ООО «Гуулу Алтай»

  6. ООО «Домина Рус»

  7. ООО «Инстанто»

  8. ООО «Альянсэкпотур»

  9. ООО «Главрыба»

  10. ООО «Золотые Пески»

  11. ООО «Фаинтур»

  12. ООО «Вифлеем»

  13. ООО «Уральский туристический центр «ЮВА»

  14. ООО «Республика Туризм»

  15. ООО «НикаТур»

  16. ООО «Визит Чечня»

  17. ООО «Драйв Тур»

  18. ООО «Никольская слобода»

  19. ООО «7 холмов»

  20. ООО «Сладкая Жизнь»

  21. ООО «Территория Русь»

  22. ООО «Новый Арбат Отель Лизинг»

  23. ООО «Большой Турс»

  24. ООО «Международная туристическая компания «Санкт-Петербургский Спутник»

  25. ООО «Евро-ЭСТ»

  26. ООО «Вертолетные Путешествия»

  27. ООО «Олдон»

  28. ООО «Серебряное Кольцо»

  29. ООО «Виват Виктория»

  30. ООО «Савонранта Тревел»

  31. ООО «Меркитская Крепость»

  32. ООО «Навигатор»

  33. ООО «Путёвкин и Ко»

  34. ООО «Ермак Тур»

  35. Автономная некоммерческая организация «Проектный офис» 

  36. ООО «Любавичи-Плаза»

  37. ООО «Как здесь красиво»

  38. ООО «Моменты»

  39. ООО «Велкам ту Курилы»

  40. ООО «Маткласс»

  41. ООО «Алтыс-Тур»

  42. ООО «Мультиязычный клуб»

  43. ООО «Детство в спорте»

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

43 туроператора отказались от отправки российских туристов

Сегодня, 17:34

Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

Сегодня, 08:04

Эксперт сообщил, что некоторые бежавшие от мобилизации россияне смогут не платить налоги

Вчера, 20:14

СП: После нового приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военкомам России придется постараться

Вчера, 18:14

Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа

Вчера, 17:55

Эксперты рассказали россиянам, где лучше отдыхать на майских праздниках

Вчера, 14:59

ЧВК «Вагнер» направляет в российскую глубинку мобильные центры по набору сотрудников

25-03-2023, 20:17

«Леруа Мерлен» планирует полностью уйти из России и продать все свои магазины

24-03-2023, 17:04

«Если говорить вполголоса – то никто тебя не услышит»: Пригожин объяснил, почему голос России не слышен в ЕС

24-03-2023, 16:02

Аналитики РФ спрогнозировали рост цен на бензин в России с 1 апреля

24-03-2023, 11:04

Жители южноуральской глубинки попросили президента Путина сохранить им медицину

23-03-2023, 13:49

В РФ образовался дефицит тел умерших людей для обучения будущих медиков из-за санкций

23-03-2023, 09:24

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал, как будет выглядеть настоящий сигнал тревоги

22-03-2023, 11:34

Пакуйте тревожные чемоданы: Астролог Тамара Глоба предупредила россиян об опасности этой весной

22-03-2023, 10:34

В Севастополе приостановлено движение морского транспорта

22-03-2023, 10:24

Пригожин разоблачил фонд, который собирает средства «для помощи» ЧВК «Вагнер»

21-03-2023, 17:01

Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская

19-03-2023, 11:29

Бредихин заявил об ответственности главы Кубани за скандал с похоронами бойцов ЧВК «Вагнер» 

18-03-2023, 20:42

Жители Горячего Ключа перечислили проблемы, которые накопились за период руководства Белопольского

18-03-2023, 16:30

Ждать ли новую волну мобилизации в РФ в 2023: почему появились новые повестки в военкомат

18-03-2023, 10:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя

Вчера, 14:29

0

Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...

Подробнее
Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»

Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»

Сегодня, 13:39

0

Будет ли россиянам интересен отдых в Зимбабве, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан...

Подробнее
ЧВК «Вагнер» направляет в российскую глубинку мобильные центры по набору сотрудников

ЧВК «Вагнер» направляет в российскую глубинку мобильные центры по набору сотрудников

25-03-2023, 20:17

0

ЧВК «Вагнер» сообщила об отправке мобильных центров по набору сотрудников в различные уголки нашей страны....

Подробнее
Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа

Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа

Вчера, 17:55

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал рекомендации «зарубежным товарищам», как отличить его голос от российского...

Подробнее
«Sport24»: Как великие фигуристы Костомаров и Навка поставили на уши Москву

«Sport24»: Как великие фигуристы Костомаров и Навка поставили на уши Москву

25-03-2023, 13:59

0

Мировой чемпионат, который запомнили многие болельщики, состоялся в 2005 году на ледовых аренах города Москвы. В...

Подробнее
СП: После нового приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военкомам России придется постараться

СП: После нового приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военкомам России придется постараться

Вчера, 18:14

0

В России снова говорят о том, что армию будут увеличивать и это волнует многих россиян, так как далеко не все мечтают...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

Сегодня, 08:04

0

О причинах того, что в Ярославской области стало больше рекламы с предложением контрактной службы в ВС РФ, рассказал...

Подробнее
ВСУ сообщили об уничтожении командного пункта РФ в Сватово ударом HIMARS

ВСУ сообщили об уничтожении командного пункта РФ в Сватово ударом HIMARS

Вчера, 11:14

0

Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по Сватово. Как сообщили в украинских СМИ, удар наносился по командному...

Подробнее
В начале апреля часть россиян получит прибавку к пенсии, а некоторым не одобрят кредит

В начале апреля часть россиян получит прибавку к пенсии, а некоторым не одобрят кредит

25-03-2023, 23:14

0

Ряд законодательных изменений появится в апреле 2023 года. При этом самыми важными станут индексации отдельных видов...

Подробнее
Эксперты рассказали россиянам, где лучше отдыхать на майских праздниках

Эксперты рассказали россиянам, где лучше отдыхать на майских праздниках

Вчера, 14:59

0

Март показал, что число россиян, бронирующих туры и отели на майские праздники, растет. Ожидается, что в апреле...

Подробнее