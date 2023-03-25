Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

О причинах того, что в Ярославской области стало больше рекламы с предложением контрактной службы в ВС РФ, рассказал начальник пункта отбора военных на контрактную службу по региону Руслан Ханенко.

Он заявил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу нарастить численность контратников в войска, и сейчас этим активно занимаются в регионах, передает портал «76.ru».

«Президентом поставлена задача по набору на контракт. Администрации подключились, поддержали информационно», — сказал Ханенко.

По его словам, регионы получили квоту на количество контрактников, но разглашают эти данные. При этом Ханенко подчеркнул, что записаться на контракт в ВС РФ можно не только весной, запись на службу по контракту ведется весь год.

Ханенко добавил, что не все контрактники сразу же попадают в зону «военной спецоперации» РФ на территории Украины. При необходимости их направляют на обучение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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