Эксперты рассказали россиянам, где лучше отдыхать на майских праздниках

Сегодня, 14:59

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Эксперты рассказали россиянам, где лучше отдыхать на майских праздниках
Фото из открытых источников

Март показал, что число россиян, бронирующих туры и отели на майские праздники, растет. Ожидается, что в апреле активность желающих отдохнуть повысится.

Учредитель Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Сергей Поздняков подчеркнул, что те граждане, которые решили отправиться на отдых за границу, рискуют из-за высокого уровня проявления русофобии. Создатель информационного портала о путешествиях и туризме Татьяна Деменева тоже не советует отдыхать в недружественных странах. 

Россиянам рекомендуют в нынешних политических условиях остановить свой выбор на странах Юго-Восточной Азии или Арабских Эмиратах. Также можно обратить внимание  на Турцию или Египет. Даже жителям Калининграда сейчас невыгодно отдыхать в Европе, заявила руководитель туристического агентства Екатерина Селезнева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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