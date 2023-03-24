Эксперты рассказали россиянам, где лучше отдыхать на майских праздниках

«Если говорить вполголоса – то никто тебя не услышит»: Пригожин объяснил, почему голос России не слышен в ЕС
Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...Подробнее
Март показал, что число россиян, бронирующих туры и отели на майские праздники, растет. Ожидается, что в апреле активность желающих отдохнуть повысится.
Учредитель Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Сергей Поздняков подчеркнул, что те граждане, которые решили отправиться на отдых за границу, рискуют из-за высокого уровня проявления русофобии. Создатель информационного портала о путешествиях и туризме Татьяна Деменева тоже не советует отдыхать в недружественных странах.
Россиянам рекомендуют в нынешних политических условиях остановить свой выбор на странах Юго-Восточной Азии или Арабских Эмиратах. Также можно обратить внимание на Турцию или Египет. Даже жителям Калининграда сейчас невыгодно отдыхать в Европе, заявила руководитель туристического агентства Екатерина Селезнева.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...Подробнее
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