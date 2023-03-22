«Леруа Мерлен» планирует полностью уйти из России и продать все свои магазины

Французская компания Leroy Merlin решила окончательно избавиться от своих активов в России и уйти с рынка страны. В планах - продажа всех магазинов в РФ. Это следует из заявления группы Adeo, которой и принадлежит компания. Оно доступно на ее официальном сайте.

«Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям», — сказано в пресс-релизе.

Французский ритейлер надеется, что продать магазины удастся на условиях сохранения рабочих мест для 45 тысяч работников компании.

После того, как Россия начала СВО в Украине, Adeo приняла решение о приостановке новых инвестиций в страну. Теперь же, через год и один месяц, решила окончательно свернуть собственный бизнес.

Сеть французских гипермаркетов Leroy Merlin работала на территории страны в течение 18 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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