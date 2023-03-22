Аналитики РФ спрогнозировали рост цен на бензин в России с 1 апреля

Саудовская Аравия намерена заменить Египет для россиян
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На всей территории Российской Федерации дисконт на нефть Urals отечественного производства относительно американской нефти Brent существенно ограничат для определения нефтяных налогов. Одновременно для того, чтобы рассчитать демпфер на бензин, будет увеличен дифференциал стоимости — с $20 до $25 за один баррель.
Дополнительно власти РФ учреждают новый дифференциал цены, который теперь будет учитываться в расчетах демпфера на солярку — $10 за один баррель.
«Все ждут несущественное увеличение, которое должно произойти в рамках инфляции. Как утверждает прогноз ЦБ на 2023 год, инфляция планируется 5–7%. Значит, повышение цен на топливо на протяжении года будет в таком же диапазоне», — говорят специалисты «Total Research».
Чиновники Школы практического инвестирования акцентировали внимание на существенное снижение экспорта нефтепродуктов, а значит — и ГСМ. Поэтому, даже учитывая плановые ремонты на НПЗ, перспектив снижения предложения в России нет никаких. Розничные цены существенно не изменятся, полагают эксперты. Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного онлайн-издания «URA.Ru».
В аналитическом департаменте AMarkets прогнозируют рост цен на бензин и дизель в среднем на 2,5–3,5 рубля за литр в течение года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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