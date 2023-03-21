Жители южноуральской глубинки попросили президента Путина сохранить им медицину

Жители уральской глубинки - села Усть-Багаряк - подготовили обращение к российскому президенту Владимиру Путину, в котором просят поспособствовать сохранению сестринского отделения. Об этом сообщает издание «74.RU» , подготовившее репортаж оттуда.

Инициатором письма стала местная жительница Эльза Газизова. Под обращением она уже успела собрать подписи более 100 сельчан.

Больницу в Усть-Багаряке Кунашакского района построили еще в 50-х годах минувшего столетия. К настоящему времени от нее осталось только сестринское отделение на 15 пациентов, да пост скорой помощи с центром врачей общей практики. И вот теперь в рамках правительственного указа над отделением нависла угроза закрытия.

А село немаленькое - в нем проживают 2388 человек. Все они рискуют остаться без должной медицинской помощи. Потому как ближайшая больница для них будет либо в Кунашаке за 100 км, или в Челябинске, а туда надо добираться 140 км.

«В Куяше была больница — закрыли, — сетует Эльза Газизова. — Вместо того чтобы отремонтировать — закрыть, и всё. Чтобы не тратиться».

17 марта сельчане собирались на народный сход с участием главы администрации Усть-Багаряка Людмилы Мухутдиновой, однако, утверждает женщина, встретились с полным непониманием властей.

В райадминистрации редакции сообщили, что отделение закрывать не планируют, но в настоящее время там нет врача - он на больничном.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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