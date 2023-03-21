Жители южноуральской глубинки попросили президента Путина сохранить им медицину

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Жители уральской глубинки - села Усть-Багаряк - подготовили обращение к российскому президенту Владимиру Путину, в котором просят поспособствовать сохранению сестринского отделения. Об этом сообщает издание «74.RU», подготовившее репортаж оттуда.
Инициатором письма стала местная жительница Эльза Газизова. Под обращением она уже успела собрать подписи более 100 сельчан.
Больницу в Усть-Багаряке Кунашакского района построили еще в 50-х годах минувшего столетия. К настоящему времени от нее осталось только сестринское отделение на 15 пациентов, да пост скорой помощи с центром врачей общей практики. И вот теперь в рамках правительственного указа над отделением нависла угроза закрытия.
А село немаленькое - в нем проживают 2388 человек. Все они рискуют остаться без должной медицинской помощи. Потому как ближайшая больница для них будет либо в Кунашаке за 100 км, или в Челябинске, а туда надо добираться 140 км.
«В Куяше была больница — закрыли, — сетует Эльза Газизова. — Вместо того чтобы отремонтировать — закрыть, и всё. Чтобы не тратиться».
17 марта сельчане собирались на народный сход с участием главы администрации Усть-Багаряка Людмилы Мухутдиновой, однако, утверждает женщина, встретились с полным непониманием властей.
В райадминистрации редакции сообщили, что отделение закрывать не планируют, но в настоящее время там нет врача - он на больничном.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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