В РФ образовался дефицит тел умерших людей для обучения будущих медиков из-за санкций

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В России возник дефицит тел умерших людей, которые используются для обучения будущих медиков.
Кадаверы (тела умерших людей) необходимы для того, чтобы студенты-медики учились проводить различные манипуляции, в том числе применять новое оборудование. Но, из-за санкций кадаверов в Россию не завозят, сообщает Telegram-канала «Baza».
Россия была вынуждена закупать кадаверов за границей, так как в РФ сложно завещать свое тело науке. В основном кадаверов РФ закупала у США. Но когда началась «военная спецоперация», это стало невозможно.
РФ не удалось за год найти новых поставщиков, поскольку в тех странах, с которыми у РФ сохранились дружественные отношения, любые манипуляции с телами умерших запрещены.
Сейчас российским врачам приходится даже ездить в Армению, Грузию, Турцию и Азербайджан, чтобы учиться использовать новое оборудование. Студентам же такие поездки не по карману. Так что, как полагают эксперты, эта проблема может еще больше ухудшить качество медицинских услуг в России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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