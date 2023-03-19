Губернатор Севастополя Развожаев рассказал, как будет выглядеть настоящий сигнал тревоги

Сегодня, 11:34

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Губернатор Севастополя Развожаев рассказал, как будет выглядеть настоящий сигнал тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Атаки беспилотников противника на полуостров Крым участились. Вчера все обсуждали налет БПЛА на Джанкой, а сегодня - отражение угрозы в виде морских дронов в бухте Севастополя. Горожане слышали звуки стрельбы, а также работу ПВО. При этом на радиостанциях начали появляться различные сообщения - одно тревожнее другого. Это все происки противника, утверждают местные власти. 

О том, как будет выглядеть настоящий сигнал тревоги, жителям Севастополя рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, сегодня массово поступают сообщения о перехвате сигнала то одной, то другой радиостанции. В эфир прорывается информация о якобы начавшейся эвакуации с полуострова посредством паромного сообщения и «прочий бред».

Губернатор призвал не вестись на подобные сообщения. Если опасность будет реальной, все о ней узнают. Сообщения о тревоге, по его словам, будут идти по всем каналам одновременно.

«И главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые», - написал Развожаев у себя в Телеграм-канале.

Ранее поступила информация о том, что в Севастополе временно приостановлено движение пассажирского морского транспорта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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