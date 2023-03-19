Губернатор Севастополя Развожаев рассказал, как будет выглядеть настоящий сигнал тревоги

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Атаки беспилотников противника на полуостров Крым участились. Вчера все обсуждали налет БПЛА на Джанкой, а сегодня - отражение угрозы в виде морских дронов в бухте Севастополя. Горожане слышали звуки стрельбы, а также работу ПВО. При этом на радиостанциях начали появляться различные сообщения - одно тревожнее другого. Это все происки противника, утверждают местные власти.
О том, как будет выглядеть настоящий сигнал тревоги, жителям Севастополя рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, сегодня массово поступают сообщения о перехвате сигнала то одной, то другой радиостанции. В эфир прорывается информация о якобы начавшейся эвакуации с полуострова посредством паромного сообщения и «прочий бред».
Губернатор призвал не вестись на подобные сообщения. Если опасность будет реальной, все о ней узнают. Сообщения о тревоге, по его словам, будут идти по всем каналам одновременно.
«И главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые», - написал Развожаев у себя в Телеграм-канале.
Ранее поступила информация о том, что в Севастополе временно приостановлено движение пассажирского морского транспорта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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