Пакуйте тревожные чемоданы: Астролог Тамара Глоба предупредила россиян об опасности этой весной

Сегодня, 10:34

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Пакуйте тревожные чемоданы: Астролог Тамара Глоба предупредила россиян об опасности этой весной
Фото из открытых источников

Известный российский астролог Тамара Глоба считает, что российско-украинский вооруженный конфликт может выйти на пик уже в ближайшее время. В частности, в конце весны. В своем интервью Youtube-каналу Надежды Стрелец она сочла необходимым предупредить граждан РФ. Помимо этого, Глоба посоветовала собрать заранее тревожный чемоданчик, передает «sportkp.ru».

«Соберите важные вещи в одно место, это может пригодиться в определенных моментах. Например, на случай, если начнет пропадать свет или мобильная связь, - говорит астролог. - Постарайтесь договориться с родственниками о месте встречи. На всякий случай».

Невзирая на то, что совет о тревожном чемоданчике многих может напугать, Тамара Глоба призвала россиян не переживать, так как «все это продлится недолго». 

Тем не менее, на всякий случай лучше все же собрать важные вещи и держать их под рукой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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