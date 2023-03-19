Пакуйте тревожные чемоданы: Астролог Тамара Глоба предупредила россиян об опасности этой весной

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Известный российский астролог Тамара Глоба считает, что российско-украинский вооруженный конфликт может выйти на пик уже в ближайшее время. В частности, в конце весны. В своем интервью Youtube-каналу Надежды Стрелец она сочла необходимым предупредить граждан РФ. Помимо этого, Глоба посоветовала собрать заранее тревожный чемоданчик, передает «sportkp.ru».
«Соберите важные вещи в одно место, это может пригодиться в определенных моментах. Например, на случай, если начнет пропадать свет или мобильная связь, - говорит астролог. - Постарайтесь договориться с родственниками о месте встречи. На всякий случай».
Невзирая на то, что совет о тревожном чемоданчике многих может напугать, Тамара Глоба призвала россиян не переживать, так как «все это продлится недолго».
Тем не менее, на всякий случай лучше все же собрать важные вещи и держать их под рукой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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