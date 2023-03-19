В Севастополе приостановлено движение морского транспорта

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В Севастопольской бухте на время остановлено движение морского транспорта. Об этом в своем пресс-релизе информирует пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — сказано в обнародованном сообщении.
Подчеркивается, что в случае изменений в работе морского пассажирского транспорта горожане будут проинформированы дополнительно.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя не называет причину приостановки движения. Возможно, это связано с недавней атакой беспилотников. Губернатор Михаил Развожаев заверил, что силами ЧФ она была отражена. Уничтожены три морских дрона, которые попытались проникнуть в бухту. Военные корабли в ходе происшествия не пострадали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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