Ждать ли новую волну мобилизации в РФ в 2023: почему появились новые повестки в военкомат

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Будет ли в России мобилизация в 2023 году, волнует многих граждан.
В Сети все чаще пишут о том, что по регионам начали раздавать повестки, передает «СтарХит». Это подтвердил и член Комитета по обороне Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он заявил, что сейчас чаще приходят повестки бывшим военным и тем, кто служил по контракту.
Соболев утверждает, что это проходит для того, чтобы актуализировать списки, проверить здоровье. Но также могут предложить и новый контракт.
По его словам, мобилизацию власти в этом году не планируют проводить, поэтому бежать из страны не стоит, если нет желания отправляться на фронт.
В России решено увеличить численность срочников. Но стоит учитывать, что после срочной службы можно уйти на контракт.
«Мобилизации, если не произойдет что-то экстраординарное, в этом году не будет. 21 сентября она уже была объявлена, мы набрали необходимое количество людей, больше такого не будет», - заявил Соболев.
Отметим, мобилизацию в прошлом году в РФ объявили для того, чтобы пополнить подразделения, которые проводят «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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