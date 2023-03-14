Туристам РФ рассказали о новых правилах отдыха в Китае после открытия границ

Сегодня, 16:09

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Туристам РФ рассказали о новых правилах отдыха в Китае после открытия границ
Фото из открытых источников

С 15 марта Китаем была возобновлена выдача всех типовых виз после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19. Невзирая на то, что пакет документов для получения визы остался прежним и не изменился, путевки в КНР, судя по всему, станут дороже. Об этом информирует РИА Новости.

Подавать документы на визу следует по электронной записи. Срок выдачи - семь календарных дней. Подчеркивается, что у туристов из РФ сейчас не требуют сертификат о вакцинации от коронавируса, но все же в срок до 48 часов после прибытия надо будет сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Сейчас отправиться в Китай будет дороже, чем в докоронавирусные времена.

«Цены на туры вырастут из-за подорожания авиабилетов где-то на 40-50%», — проинформировал Сергей Седов, владелец компании Go China.

Однако спрос на туры в Китай даже на фоне повышения цен низким не будет. Уже сейчас отправиться в КНР желающих немало. Вероятно, это связано с тем, что сейчас отдых для граждан РФ в Европе сопряжен с большими трудностями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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