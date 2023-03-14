Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами

Сегодня, 12:04

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Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами
Фото из открытых источников

Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем.

За несколько недель там появилось почти 70 могил с одинаковыми крестами и венками, и уже есть ямы для будущих захоронений, пишет «E1.RU».

Каждая могила укрыта еловыми ветками, на всех памятниках — одинаковые черные таблички с золотой надписью. Фотографии есть лишь на нескольких крестах. Некоторые могилы раскапывают, а тела передают на эксгумацию.

Как рассказали люди на кладбище, там захоронены мужчины, погибшие в ходе боевых действий на территории Украины. Один из погибших был в ЧВК «Вагнер». Он пошел на фронт, чтобы сократить срок, назначенный ему за покушение на убийство.

Некоторые тела удалось идентифицировать и по надписям на крестах журналисты нашли этих людей в картотеке судимых. Родные погибших рассказывают, что под Екатеринбургом хоронят только местных бойцов из ЧВК «Вагнер». Тела других увозят в их регионы. Сколько всех их погибло в боях на территории Украины не сообщается. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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