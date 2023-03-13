Отели в Крыму снизили цены на лето из-за низкого спроса

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На фоне заявлений Украины о готовящемся масштабном контрнаступлении Крым перестал быть привлекательным для туристов. Как проинформировал министр курорта и туризма Республики Вадим Волченко, местные отели по причине низкого спроса даже снизили цены для отдыхающих на лето нынешнего года.
Местные гостиницы предлагают туристам скидки до 30 процентов, а также завлекают программами лояльности.
«Средства размещения научились динамично реагировать на спрос, они снижают цены, предлагают дополнительные опции, чтобы привлечь туристов, и это дает результат», — отметил Волченко.
Он добавил, что тем, кто хочет отдохнуть в Крыму, бронировать туры на летний отдых выгоднее всего именно сейчас. Это намного дешевле, чем в минувшем году, и доступнее по сравнению с другими российскими курортами.
Пока же, сетует министр, бронирований мало. Волченко в том числе связывает это с тем, что туристы в большинстве своем не привыкли бронировать туры задолго до отпуска и оплачивают отдых ближе к дате поездки, примерно за две недели.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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