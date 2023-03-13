Началась забастовка сотрудников Wildberries, закрылись пункты выдачи на востоке страны

Торговая сеть Wildberries, которую называют «русским Amazon», с 3 марта ужесточила наказание для сотрудников пунктов выдачи заказов и ввела штрафы, из-за чего они работают в минус. Это привело к массовым забастовкам и закрытию предприятий в Чите, Иркутске и в целом на Дальнем Востоке. Теперь с менеджеров списывают полную стоимость испорченных или подмененных товаров. Это стало причиной задержки зарплат.

С 15 марта сотрудники компании из-за штрафов и невозможности получить зарплату не выходят на смену, а клиенты не получают оплаченный товар. Некоторые объявления на дверях закрытых пунктов говорят о технических неполадках. Однако другие объявления прямо указывают на забастовку с требованием выплатить зарплаты.

Сегодня недовольные сотрудники Wildberries собрались перед штаб-квартирой компании в Москве, однако им пока никто не ответил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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